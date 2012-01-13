Податківці Донецької області припинили діяльність 10 конвертаційних центрів

Працівники підрозділів податкової міліції Донецької області в 2011 році припинили діяльність 10 конвертаційних центрів, а також виявили 48 фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (СПД)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації в Донецькій області.

У повідомленні також наголошується, що за результатами відпрацювання контрагентів конвертаційних центрів було встановлено 194 підприємства реального сектора економіки, які мали безтоварні фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами, які входять до складу цих центрів. За результатами проведених перевірок податківцями бути донараховано 43 млн. грн., стягнуто 42,5 млн. грн.

Стосовно посадовців реальних СПД за фактами фінансово-господарських взаємовідносин з фіктивними СПД і СПД, які входять до складу конвертаційних центрів, було порушено 30 кримінальних справ.