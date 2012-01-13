У Донецькій обл. завдяки податковій міліції до держбюджету додатково надійшло 530 млн. грн.

У Донецькій області в 2011 році за рахунок проведених підрозділами податкової міліції заходів до державного бюджету України додатково надійшло 529,6 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації у Донецькій області.

Згідно з повідомленням, за результатами ініційованих податкових перевірок було отримано 121,8 млн. грн., скорочення податкового боргу склало 145 млн. грн.

У сфері оподаткування було виявлено 433 злочини, з яких 389 - тяжких.

Податківці відзначили, що в суди вже направлено 199 кримінальних справ. За розглянутими судами кримінальних справ у 2011 році винесено 50 вироків, притягнуто до кримінальної відповідальності 87 осіб.

У результаті відпрацювання підприємств - «вигодоотримувачів», «транзитерів» і «податкових ям» підрозділами податкової міліції області було порушено 114 кримінальних справ. Тільки за цими порушеними кримінальними справами встановлено заподіяний державі збиток у розмірі 221 млн. грн.