Поки неясно, як країни МС захищатимуть ринки в рамках дії ЗВТ СНД – Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ зазначає, що поки неясно, яким чином країни Митного союзу (Росія, Білорусь, Казахстан) захищатимуть свої ринки від збитків, можливих у результаті проникнення на них товарів із інших країн у рамках дії Зони вільної торгівлі СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив у ході спілкування з користувачами мережі Facebook.

«Абсолютно очевидно, що ці країни (країни МС – УНІАН ) хочуть, щоб у рамках зони спільної торгівлі враховувалася можливість безмитного потрапляння товару з країн, що не входять до Митного союзу. Й тому в договорі є певні позиції, які дозволяють країнам Митного союзу в разі завдання цим країнам значних економічних збитків після проведення консультацій вживати певних заходів захисту. Все це відповідає правилам СОТ, і природно проти цього немає заперечень. Проте як на практиці це застосовуватиметься поки неясно», - заявив М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що така неясність, зокрема, дозволяє називати договір про ЗВТ СНД неідеальним. Загалом же, М.АЗАРОВ вважає, що документ позитивний для України.

«Загалом ще раз підкреслюю, цей договір є виключно позитивним для нашої країни», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив необхідність швидкої ратифікації документа країнами, які його підписали.

Як повідомляв УНІАН, договір про створення зони вільної торгівлі СНД було підписано 18 жовтня в ході засідання глав урядів країн СНД у Санкт-Петербурзі.

Митний союз може ввести захисні заходи стосовно учасників договору про зону вільної торгівлі СНД, якщо в результаті налагодження сторонами договору про вільну торгівлю з іншими суб`єктами для промисловості країн МС може виникнути будь-яка загроза.

Згідно з додатком №6 до документа, у випадку, якщо участь однієї зі сторін в угоді про вільну торгівлю з країнами - не членами СНД веде до зростання імпорту з такої сторони в обсягах, які завдають збитків або загрожують завдати збитків промисловості Митного союзу, то країни-учасниці МС без збитків після проведення відповідних консультацій сторонами, залишають за собою право ввести мита стосовно імпорту відповідних товарів.

У жовтні 2011 року відповідальний секретар Комісії Митного союзу Сергій ГЛАЗЬЄВ заявив, що у МС можуть ініціювати консультації з Україною з питання підготовки угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) із Євросоюзом.

Він зазначив, що вільна торгівля між Україною і ЄС є потенційною загрозою для ринку країн МС.

Із текстом договору можна ознайомитися на сайті УНІАН-Економіка за адресою: http://economics.unian.net/ukr/detail/109570