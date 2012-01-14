Єврокомісія вважає помилкою зниження S&P рейтингів 9 із 17 країн єврозони

Єврокомісія назвала помилковим рішення агентства Standard & Poor`s про зниження суверенних кредитних рейтингів 9 із 17 країн єврозони.

Про це заявив єврокомісар з питань економічної та фінансової політики Оллі РЕН, повідомляє «Газета.ру».

Переконавшись, що момент для прийняття цього рішення вибрано не випадково, я висловлюю співчуття у зв`язку з помилковим рішенням агентства Standard & Poor`s, що стосується рейтингів низки країн зони євро, яке прийнято в момент, коли єврозона вживає рішучих заходів у всіх напрямах для подолання кризи», – цитує О.РЕНА агентство ІТАР-ТАСС.

О.РЕН наголосив, що ця ситуація «ще раз підтверджує необхідність бюджетної консолідації і структурних реформ у країнах зони євро, а також зусиль із введення в дію постійно діючого Європейського стабілізаційного механізму (MES)», який замінить Європейський механізм фінансової стабільності (EFSF).

Раніше агентство Standard & Poor`s знизило кредитні рейтинги дев`яти із 17 країн єврозони.

Рейтинги Португалії і Кіпру виявилися зниженими до «сміттєвого» рівня - ВВ, прогноз щодо них виставлено негативний, рейтинг Іспанії знижено до рівня А, прогноз – також негативний, рейтинг Італії – до ВВВ, прогноз – негативний.

Трохи раніше стало відомо, що рейтинг Франції знижено до рівня AA+. Втратила найвищий рейтинг і Австрія.