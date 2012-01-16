ЄС поки не застосовуватиме економічні санкції проти влади України – Бузек

Європейський Союз поки не збирається застосовувати економічні санкції проти української влади.

Про це заявив Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК в інтерв’ю TВі, повна версія якого буде показана в четвер, 19 січня.

«Я не хотів би забігати наперед. Маю надію, що такі санкції не будуть потрібні», - сказав він.

За словами Є.БУЗЕКА, варто дочекатися проведення парламентських виборів в Україні та поспостерігати за перебігом подій.

«Бо запровадження крайніх заходів не буде приємним ні для України, ні для Євросоюзу. Втім, ЄС зробить все можливе, аби захистити права людини і демократію в Україні», - запевнив Президент Європарламенту.