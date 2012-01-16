Лондон стане найбільшим торговим центром з продажу китайського юаня - Мінфін Британії

Міністр фінансів Британії Джордж Осборн, який перебуває з візитом в Гонконзі, заявив, що Лондон стане найбільшим торговим центром з продажу китайського юаня, передає Бі-бі-сі.

Виступаючи на Азіатському фінансовому форумі, Д.Осборн заявив, що хоче бачити Британію гаванню азіатських фінансів та інвестицій в Європу.

Китайський уряд поступово знімає перешкоди в міжнародній торгівлі своєї національної валютою та обмежує вплив держави на коливання курсу юаня.

Валютна біржа Гонконгу нещодавно продовжила час своїх торгових операцій, щоб поєднати час продажу з Лондоном.