Меркель закликає прискорити проведення антикризових реформ у єврозоні

Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ закликала керівництво країн єврозони прискорити темп реалізації реформ і здійснення заходів, спрямованих на подолання фінансової кризи.

Про це глава уряду ФРН заявила в суботу, 14 січня, виступаючи на прес-конференції в Кілі, передає Deutsche Welle.

За її словами, державам єврозони слід "ще швидше" підготувати угоду про створення фіскального союзу й не намагатися пом`якшити його де тільки можливо. Вона закликала також якнайскоріше добитися працездатності Європейського стабілізаційного механізму (ESM).

Канцлер підкреслила, що рішення рейтингового агентства Standard & Poor`s про зниження рейтингу дев`яти країн єврозони не було абсолютно несподіваним. Уряд у Берліні взяв до уваги цей крок, який підтвердив уявлення про те, що на Європу очікує ще довгий шлях, щоб повернути довіру вкладників, зазначила А.Меркель.

При цьому глава німецького уряду допускає можливість зміни законодавства з тим, щоб знизити значення рейтингових агентств. Правила, згідно з якими, приміром, страховики не можуть купити держоблігації країн із відносно поганим рейтингом, вона назвала "дуже, дуже суворими". За словами А.МЕРКЕЛЬ, ці норми можуть викликати "підсилюючий ефект".