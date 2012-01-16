Торги доларом на міжбанку сьогодні відкрилися зростанням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на ТОМ`і зростанням котирувань – 8,0420/8,0475 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2524/0,2528, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,1900/10,1985. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,2666/1,2668 (п`ятниця – 1,2864/1,2866).

У п`ятницю, 13 січня, Нацбанк на ринок не виходив.