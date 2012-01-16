НБУ готує чотири регуляторні документи

Національний банк України (НБУ) у 2012 році планує підготувати чотири регуляторні документи (по одному в кожному кварталі).

Про це йдеться у Плані підготовки проектів регуляторних актів Нацбанку на 2012 рік від 15 грудня 2011 року, який оприлюднено в системі «Ліга-Закон».

Так, у першому кварталі ц.р. регулятор має намір розробити проект ухвали Правління НБУ "Про внесення змін до Положення про забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку України і банків України".

У другому кварталі планується підготувати проект ухвали «Про внесення змін до Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем». У третьому – проект ухвали "Про затвердження Порядку обов`язкової передачі документованої інформації до Засвідчувального центру Національного банку України у разі припинення діяльності центру сертифікації ключів банку України", в четвертому – проект ухвали "Про внесення змін до Правил Національної системи масових електронних платежів".

У відповідних планах підготовки регуляторних актів на 2011 рік був визначений один проект, на 2010 рік – 7 проектів, на 2009 рік – 9 проектів, на 2008-й – 5 проектів, на 2007-й – 6 проектів.