Інфляційні очікування бізнесу погіршились

Інфляційні очікування бізнесу в IV кварталі 2011 року на наступні 12 місяців дещо підвищилися до 14% порівняно з 13,6% в попередньому кварталі.

Про це йдеться в аналітичному звіті, складеному на основі опитування ділових очікувань представників бізнесу в IV кварталі 2011 р., розміщеному на сайті Національного банку України.

При цьому НБУ відзначає, що інфляційні очікування респондентів на наступні 12 місяців упродовж всього періоду проведення опитувань (з I кварталу 2006 року) перевищують фактичну інфляцію. Основним чинником підвищення споживчих цін респонденти продовжують називати зростання витрат на виробництво (66,8% порівняно з 68,4% в попередньому кварталі).

Очікування респондентів щодо послаблення курсу гривні до долара США і євро в наступні 12 місяців дещо зросли (відзначили 68,3% і 66,3% респондентів, відповідно, порівняно з 49,7% і 56,3% в попередньому кварталі).

Очікування респондентів щодо зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців залишаються позитивними, хоча баланс очікувань (баланс очікувань є різницею між відсотком відповідей респондентів «збільшилось»/«покращилось» і відсотком відповідей «зменшилось»/«погіршилось») знизився на 10,3 п. п. - до 0,6%.

Респонденти знизили оцінки поточного фінансово-економічного стану своїх підприємств: баланс між оцінками стану «добрий» і «поганий» становив «мінус» 0,4% порівняно з 4,3% в III кварталі 2011 року. Рівень залишків готової продукції підвищувався другий квартал поспіль і дещо перевищив рівноважний, що, на думку НБУ, може свідчити про скорочення попиту в економіці.

Також Нацбанк відзначає, що інтенсивність використання виробничих потужностей в цілому в економіці знизилася.

Відбулося сезонне погіршення очікувань респондентів за всіма основними параметрами економічної активності підприємств на наступні три місяці, позитивними залишилися очікування щодо зростання загальних обсягів реалізації та інвестицій в устаткування й інвентар.

Покращились очікування респондентів щодо перспектив власного розвитку в наступні 12 місяців, зокрема, щодо зростання інвестиційних витрат на придбання устаткування та інвентарю й збільшення кількості найнятих робітників. Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) зріс до 119,3% порівняно з 119,1% в попередньому кварталі.

Серед чинників, стримуючих нарощування обсягів виробництва, як і в попередньому кварталі, часто зазначалися дуже високі ціни на енергоносії (49,9% відповідей) і сировину й матеріали (49,1%). У IV кварталі 2011 року респонденти знизили оцінки негативного впливу податкового і регуляторного тиску, корупції, підвищили оцінку дії недостатнього попиту, нестабільної політичної ситуації та обмежених можливостей одержання кредиту.