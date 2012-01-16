Дефіцит загальних держфінансів у 2011 р. скоротився до 5% ВВП

Дефіцит сектору загальнодержавного управління за методологією МВФ у 2011 році становив 5% ВВП порівняно з 7,9% ВВП у 2010 році і 10,7% ВВП у 2009 році.

Про це йдеться у матеріалах, розміщених на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з наданою інформацією, у номінальному вираженні сукупний дефіцит загальних держфінансів у 2011 році скоротився до 64,8 млрд. грн. порівняно з 86,5 млрд. грн. за підсумками 2010 року і з 97,9 млрд. грн. у 2009 році.

Загальний дефіцит держфінансів за 2011 рік включає дефіцит держсектору 35,3 млрд. грн. (у 2010 р. - 61 млрд. грн., у 2009 р. - 57,1 млрд. грн.), суму рекапіталізації банків - 8,9 млрд. грн.(у 2010 р. - 6,4 млрд. грн., у 2009 р. - 23,3 млрд. грн.), дефіцит НАК «Нафтогаз України» - 20,6 млрд. грн. (у 2010 р. - 18,2 млрд. грн., у 2009 р. - 17,5 млрд. грн.).

За інформацією Мінфіну, номінальне значення дефіциту держсектору у 2011 році на рівні 35,3 млрд. грн. на 3,1 млрд. грн. менше маяка, згідно з програмою співпраці з МВФ.