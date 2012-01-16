Податківці Луганської області легалізувала працю 9 тис. громадян

Податківці Луганської області в 2011 році легалізували працю 9 тис. громадян і 90 млн. грн. доходів.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Державної податкової адміністрації в Луганській області, в результаті цього до бюджетів міст і районів області донараховано понад 24 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб.

За словами заступника начальника управління оподаткування фізичних осіб ДПА в Луганській області Лілії ШАПОВАЛЕНКО, при проведенні контрольно-перевірочної роботи виявлено 203 випадки «конвертних» виплат і подвійної бухгалтерії.

За матеріалами перевірок підрозділами податкової міліції і органами прокуратури порушено 106 кримінальних справ. Серед них 14 – за фактами ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах, 36 – за грубе порушення законодавства про працю (використання праці неоформлених працівників), 44 – за невиплату заробітної плати тощо.