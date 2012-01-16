Експерт: цього тижня підтримка пари EUR/USD в районі 1,2665-1,2625 – стратегічна

На поточному тижні, 16-20 січня, підтримка для валютної пари EUR/USD в районі 1,2665-1,2625 набуває стратегічного значення, оскільки є останнім мінімумом перед початком корекції, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, фунт на світовому ринку на поточному тижні продовжить корелювати з євровалютою проти долара. Японська ієна має деякі шанси знизитися до позначки 76,25, але тут же стане дуже привабливою для покупок.

За словами аналітиків, важливими для ринку на поточному тижні стануть дані щодо інфляції в єврозоні, Великобританії і США, індекси ділового оптимізму від центру економічних досліджень ZEW у єврозоні і Швейцарії, цифри з роздрібного продажу у Великобританії. Особливу увагу інвестори приділять звіту щодо інфляції Банку Канади і черговій прес-конференції його керівництва.