Позитивний фінрезультат підприємств України становить 107,6 млрд. грн.

Позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в січні-листопаді 2011 року становив 107 млрд. 559,7 млн. грн. проти 49 млрд. 692,7 млн. грн. за січень-листопад 2010 року.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період прибуток отримали 60,7% підприємств країни, їх фінансовий результат становив 194 млрд. 632,4 млн. грн.

Із збитком звітний період завершили 39,3% підприємств України, їх фінрезультат становив 87 млрд. 072,7 млн. грн.

За даними Держстату, звітний період завершили із збитком 41,4% промислових підприємств України, їх фінрезультат становив 36 млрд. 103,6 млн. грн. Прибуток отримали 58,6% промпідприємств – вони завершили період з фінрезультатом 101 млрд. 317,1 млн. грн. Позитивний фінрезультат (сальдо) підприємств промисловості за січень-листопад 2011 року становив 65 млрд. 213,5 млн. грн. проти 25 млрд. 874,7 у січні-листопаді 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в 2010 році становив 63 млрд. 266,4 млн. грн. проти «мінус» 31,6 млрд. грн. за 2009 рік.

У 2010 році прибуток отримали 63,2% підприємств країни – вони завершили рік з фінансовим результатом 154 млрд. 150,1 млн. грн.

Із збитком 2010 рік завершили 36,8% підприємств України, їх фінрезультат становив 90 млрд. 883,7 млн. грн.