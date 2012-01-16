Роздрібний товарооборот українських підприємств у 2011 році збільшився на 13,7%

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі і ресторанного господарства, у 2011 році (у січні-грудні 2011 р., у порівняльних цінах) збільшився на 13,7% порівняно з 2010 роком (до січня-грудня 2010 р.) і становив 346,5 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, збільшення обсягів роздрібного товарообороту за підсумками січня-грудня 2011 р. зафіксовано в усіх областях України.

При цьому найбільше зростання відзначено в Київській області – на 24,8% – до 17 млрд. 185,9 млн. грн., Вінницькій області – на 18% – до 7 млрд. 297,2 млн. грн., Черкаській області – на 17,2% – до 7 млрд. 071,2 млн. грн. і м. Севастополь — на 17,7% - до 4 млрд. 023,5 млн. грн.