Італійці більше не довіряють євро, близько третини хоче повернутися до ліри - опитування

В Італії 55% громадян більше не довіряють єдиній валюті євро, і близько третини опитаних вважають, що для країни було б вигідніше повернутися до ліри, згідно з даними опитування ISPO, опублікованого в газеті Corriere della Sera.

За даними опитування, 65% опитаних заявили, що введення євро завдало економіці Італії більше шкоди, ніж принесло користі.

Показник впевненості в Євросоюзі склав 51%, який став найнижчим за останні роки.

Дані опитування показують зростання занепокоєння щодо майбутнього єдиної валюти в Італії у зв`язку з тим, що країна все ще не може впоратися з борговою кризою.

При цьому все більше жителів Італії підтримують призначення Маріо МОНТІ на пост прем`єра-міністра: 56% у порівнянні з 46% минулого місяця.

М.МОНТІ намагається вивести країну з кризи в умовах жорсткої економії бюджету, яка передбачає збільшення податків і зниження держвитрат, передає Reuters.