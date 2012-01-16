Міжбанк: закриття торгів - 8,0430/8,0490 грн./дол.

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися на ТОМ`і котируваннями 8,0420/8,0475, до 12:00 ціни піднялися до 8,0450/8,0480. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0430/8,0490 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2524/0,2528, на час закриття ціни підвищилися - 0,2525/0,2529. У Росії курс долар-рубль на ТОМ`і знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,7632 (-0,0993).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2630/1,2680.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,1900/10,1985, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,1805/10,1900. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH піднялися до 10,1890/10,2025.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня в США святкують День Мартіна Лютера Кінга, у зв`язку з цим торги американською валютою були можливі тільки валютуванням ТОМ.