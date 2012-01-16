Малі і середні компанії створюють 85% нових робочих місць у Європі – дослідження

Брюссель. 85% нових робочих місць у Європі у період з 2002-го по 2010 рік були створені малими і середніми підприємствами.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це свідчать результати дослідження щодо внеску малого і середнього бізнесу у створення нових робочих місць, представлені сьогодні Європейською комісією.

Щороку рівень зайнятості у малому і середньому бізнесі за цей період зростав у середньому на 1%, тоді як рівень зайнятості на великих підприємствах – лише на 0,5%.

Серед малого і середнього бізнесу найбільшу частку у створенні нових робочих місць обіймають мікро-компанії (до 10 осіб), на які припало 58% усіх нових робочих місць, створених малим і середнім бізнесом у 2002-2010 роках.

Разом з тим, як відзначає прес-служба Єврокомісії, дослідження свідчить про те, що економічна криза істотно позначилася на малому і середньому бізнесі. За даними дослідження, протягом 2009-2010 років кількість робочих місць у цьому секторі економіки скорочувалася в середньому на 2,4% щороку.