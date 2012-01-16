Позитивне сальдо інтервенцій НБУ на валютному міжбанку склало 169,6 млн. дол.

Позитивне сальдо інтервенцій Національного банку України на валютному міжбанківському ринку в грудні 2011 року склало 169,6 млн. дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Резерви НБУ поповнилися на 625,8 млн. дол. США (в еквіваленті) за рахунок покупки: 384 млн. євро, 61,7 млн. фунтів стерлінгів, 27,8 млн. австралійських доларів.

У жовтні Нацбанк продав з резервів 456,2 млн. дол. США.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні валютні резерви Національного банку України в 2011 році зменшилися на 8%, або на 2,78 млрд. дол. (в т.ч. в грудні 2011 року скоротилися на 1,9%) - до 31 млрд. 794 , 59 млн. дол.