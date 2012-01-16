У Гаазі запрацював фінансовий трибунал

Кількість міжнародних судів та трибуналів, розташованих у Гаазі, яка має неофіційне звання правової столиці світу, поповнилася ще одним. У понеділок тут відкрився фінансовий трибунал PRIME Finance.

Структура, повідомляє ИТАР-ТАСС, повинна виступати незалежним арбітром у складних фінансових суперечках між компаніями, що діють на глобальних ринках. Трибунал розташувався в будівлі Палацу миру, яка також є штаб-квартирою вищої судової інстанції ООН - Міжнародного суду, що займається вирішенням спорів між державами.

"Зараз існує великий попит на незалежний орган, який буде розбиратися у фінансових суперечках", - вважає генеральний секретар PRIME Finance Герард МЕЙЄР. До роботи в новій структурі залучено близько ста іменитих експертів у сфері фінансів з різних країн світу. Для прийняття справи до провадження буде необхідна згода обох сторін спору.

Перші два роки свого існування новий трибунал буде фінансуватися урядом Нідерландів. Планується, що надалі він перейде на самофінансування за рахунок внесків сторін, які звернулися до нього за допомогою у вирішенні суперечок.