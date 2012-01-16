Moody’s зберегло найвищий рейтинг для Франції
17:50, 16 січня 2012Фінанси
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Брюссель. Міжнародне рейтингове агентство Moody’s зберегло найвищий рейтинг для Франції – ААА.
Про це повідомляє AFP з посиланням на останню доповідь агентства, оприлюднену сьогодні.
Таким чином, Moody’s не підтримав позицію іншого агентства, Standard & Poor`s, яке 13 січня знизило кредитний рейтинг Франції одразу на дві позиції – до АА+.
Moody’s також повідомило про намір переглянути рейтинги країн ЄС в першому кварталі цього року.
При цьому агентство уточнило, що рейтинг Франції може бути знижений за умови збільшення співвідношення зовнішніх запозичень до ВВП або у випадку погіршення економічної та фінансової кон’юнктури.
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