Податківці скоротили суму невідшкодованого ПДВ у 2011 році на 59%

Податківці за підсумками 2011 року скоротили суму невідшкодованого платникам податків податку на додану вартість (ПДВ) на 59% - до 4,6 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), про це під час селекторної наради заявив голова відомства Олександр КЛИМЕНКО.

Він пояснив, що відшкодування одержали ті, хто довів або підтвердив свій статус добросовісного платника податків.