Із сьогоднішнього дня посилюється адмінвідповідальність за контрабанду

Із сьогоднішнього дня в Україні скасовано кримінальну відповідальність за незаконне переміщення товарів через кордон і посилено адміністративну відповідальність за такі порушення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держмитслужби.

До 17 січня 2012 різниця між кримінальною та адміністративною відповідальністю полягала у вартості предметів правопорушень. Якщо вона становила 470,5 тис. грн. і більше, наставала кримінальна відповідальність, якщо менше - адміністративна. Тепер, у зв`язку з декриміналізацією «товарної» контрабанди, за незаконне переміщення товарів наставатиме лише адміністративна відповідальність.

Раніше за переміщення товарів поза митним контролем було передбачено штраф у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8,5 тис. до 17 тис. грн.) Або конфіскації товарів, а також конфіскація транспортних засобів, які використовувалися для переміщення цих товарів. У разі переховування товарів від митного контролю - конфіскація товарів зі спеціально виготовленими тайниками.

Різниця в адмінвідповідальності після набуття чинності закону про декриміналізацію контрабанди полягає в тому, що розмір штрафу становитиме 100% вартості товару плюс його конфіскація. За такі ж повторні порушення митних правил передбачається накладення штрафу в розмірі 200% вартості товарів.

Залишається норма про конфіскацію транспортних засобів, які використовувалися для переміщення цих товарів.

Остаточне рішення про долю вилучених товарів і транспортних засобів прийматиме суд.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 15 листопада 2011 року прийняла представлений Президентом проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (про гуманізацію відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)». У грудні Президент підписав цей документ.

Законом за скоєння злочинів у господарській сфері замість покарання у вигляді позбавлення волі введено санкції у вигляді штрафу. Штраф може бути замінений судом на інше покарання лише в разі його несплати у строк, встановлений судовим рішенням.