S&P позбавило Європейський фонд фінансової стабільності найвищого рейтингу

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor `s у понеділок знизило кредитний рейтинг Європейського фонду фінансової стабільності (ЄФФС) з найвищого ААА до АА, повідомляє Associated Press.

У п`ятницю S&P позбавило найвищого кредитного рейтингу ААА другу економіку єврозони - Францію. Її рейтинг тепер АА. S&P відзначило, що влада Євросоюзу вживає недостатніх заходів для врегулювання боргової кризи в єврозоні та особливо у Франції. Рейтинг Італії був знижений відразу на два пункти - з А до ВВВ.

Всього були знижені рейтинги дев`яти країн.

Рейтинги Німеччини, Люксембургу, Нідерландів та Фінляндії експерти агентства залишили на колишніх рівнях. Однак тільки у Німеччині найвищий рейтинг поєднується зі стабільним прогнозом. У Люксембургу, Нідерландів та Фінляндії прогноз негативний, що означає можливість зниження рейтингу в найближчі 90 днів.

«Ініціатив, які вживаються європейськими політиками в останні тижні, може виявитися недостатньо для повного вирішення поточних системних стресів», - йдеться в повідомленні S&P.

Влітку, коли американський конгрес і Білий дім не могли домовитися про підняття стелі держборгу і виникла реальна загроза того, що США оголосять дефолт за своїми борговими зобов`язаннями, агентство Standard&Poor `s знизило рейтинг США з ААА до АА.

Це викликало значне зниження індексів на фондових майданчиках світу.

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