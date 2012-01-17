Торги доларом на міжбанку відкрилися зростанням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,0440/8,0449 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту зросли – 0,2551/55, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,2560/10,2640. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар піднялися – 1,2750/52 (понеділок — 1,2666/68).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.