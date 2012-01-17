В 2011 році зростання ВВП України становило 5,3% - Азаров

У 2011 році зростання ВВП України становило 5,3%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам на брифінгу в Хмельницькому прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«У 2011 році у нас 5,3% зростання ВВП. Це прекрасний показник за тих умов, які ми маємо», - сказав М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, НБУ прогнозував зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2011 року на рівні 5%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2011 рік було розраховано, виходячи зі зростання ВВП на рівні 4,5%, інфляція – 8,9% (грудень до грудня попереднього року).