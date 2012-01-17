Долар на міжбанку знову подорожчав

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0440/8,0490, на 12:00 ціни зросли до 8,0500/8,0555. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0535/8,0585 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2551/0,2555, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2553/0,2557. До закриття ціни досягли верху - 0,2555/0,2559.

У Росії курс долар-рубель упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,5105 (-0,1694).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2750/1,2752, а на 15:00 підвищилися до 1,2787/1,2789.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,2560/10,2640, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,2785/10,2915. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли максимуму - 10,3015/10,3140.