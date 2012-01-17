Захист банківських депозитів посилять – законопроект

Кабінет Міністрів України пропонує посилити на законодавчому рівні захист банківських вкладів недержавних пенсійних фондів.

Це передбачено законопроектом №9687 від 12 січня 2012 року, який розміщено на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, уряд ініціює зміни до закону про банки і банківську діяльність. Зокрема, пропонується внести зміни до порядку задоволення вимог до банку в разі введення тимчасової адміністрації, початку процесу санації або ліквідації. Так, спочатку погашатимуться вимоги, що виникли внаслідок завдання збитків життю або здоров`ю громадян; вимоги із заробітної плати працівників банку; вимоги Фонду гарантування вкладів фізосіб; вимоги Пенсійного фонду за зобов`язаннями перед накопичувальним пенсійним фондом і вимоги недержавних пенсійних фондів.

Вимоги вкладників, сума депозитів яких перевищує суму, виплачену Фондом гарантування вкладів, та інші вимоги згідно із законодавством у цьому переліку задовольнятимуться після погашення попередніх вимог до банку.