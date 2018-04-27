Бюджет-2012: влада продовжує гру в «соціалку»

Незважаючи на передвиборчі обіцянки, нинішня влада не поспішає підвищувати соціальні стандарти не те що до європейського рівня, але хоча б до російського або білоруського. «Фонд» соціальних витрат бюджету в Україні залишається приблизно однаковим з року в рік, однак, вміло перерозподіляючи його між різними соцгрупами, влада отримує максимальну електоральну підтримку.

У принципі, подібна «поведінка» була прогнозованою, оскільки Партія регіонів є представником великого бізнесу, тому його інтереси для неї - пріоритет. До слова, «бізнес-залежність» влади могла б принести користь у плані підвищення рівня життя українців (скорочувалося б безробіття, зростала б заробітна плата), якщо б підтримка бізнесу виявлялася у формуванні умов для його розвитку, а не в корупційному розподілі державних замовлень між лояльними фінансово-промисловими групами, приватизації держмайна за копійки і бездумному зниженні ставок податків, яке збільшує доходи акціонерів.

Результатом таких дій є незначне реальне збільшення ВВП, інвестиційна стагнація і заморожування зростання заробітної плати.

Влада вважає за краще не говорити про те, що реальна зарплата українців практично не змінилася в 2011 році, а це є кращим індикатором «досягнень» Кабміну. Водночас, уряд регулярно декларує «істотне» зростання базових соціальних стандартів, закладене у бюджеті на 2012 рік. Концентрація уваги на цих показниках є абсурдною, адже народ не живе виключно на мінімальну заробітну плату. Вона як і мінімальний прожитковий мінімум в цивілізованих країнах - інструменти захисту окремих верств населення, які з різних причин не можуть забезпечити своє існування. Працездатна людина дуже рідко орієнтується на «мінімалку», тому що навіть на найменш кваліфікованій роботі вона отримує дохід, як мінімум, в 2-3 рази вищий.

Українці щороку очікують прийняття бюджету для того, аби дізнатися, яку подачку уряд підготував їм цього разу. Базовими соціальними стандартами в Україні є прожитковий мінімум і мінімальний рівень заробітної плати, а також мінімальний рівень пенсії за віком. Саме цими показниками Кабмін ілюструє свої «перемоги». При цьому уряд не раз наголошував, що бюджет-2012 має соціальну спрямованість. Але на ділі ситуація виглядає інакше.

Незважаючи на передвиборний рік, законом про держбюджет-2012 встановлена порівняно невисока динаміка збільшення базових соцстандартів.

Зростання базових соціальних стандартів у 2012 році:

З показників виходить, що приріст прожиткового мінімуму в 2012 році становить 7,67%, або 78 грн., а мінімальної заробітної плати - 5,68%, або 61 грн. І це при тому, що експерти Нацбанку прогнозують інфляцію в 2012 році на рівні 7-8%. Таким чином, підвищення вказаних соцгарантій буде нівельоване інфляцією, тобто, люди не відчують поліпшення життя. У 2011 році була схожа ситуація: мінімальна заробітна плата зросла на 6,7%, а прожитковий мінімум - 6,6%, тоді як прогнозована інфляція була закладена на рівні 8,9%. Офіційно Держстат оприлюднить більш «красиві» цифри, але в реальності зростання цін, на думку експертів, буде, як мінімум, 10%.

Що ж до соцгарантій для людей пенсійного віку, то збільшення гарантованого державою мінімального рівня пенсії за віком у 2012 році складе 62 грн., або 7,5%. Показник знаходиться в зоні рівня інфляції, що знижує ефективність подібних дій. До того ж, як не крути, а 822 грн., передбачені в держбюджеті на січень-березень, і 884 грн. - на кінець року, не порівнянні з обіцяною сумою Віктором Януковичем у 2010 році - 1200 грн. пенсія з початку поточного року.

Крім базових соціальних стандартів уряд регулярно жонглює показниками соціальних витрат за окремими напрямками. Найчастіше за цими цифрами ховається суть соціальної політики держави. Наприклад, віце-прем`єр-міністр Сергій Тігіпкопотішив бюджетників тим, що їхні зарплати будуть підвищуватися цього року шість разів. На ділі, розрив між посадовим окладом працівника першого тарифного розряду і мінімальною заробітною платою скоротиться в середньому з 326 грн. в 2011 році «всього лише» до 298 грн. Таким чином, в 6 етапів Кабмін реалізує скорочення відставання розміру окладу працівника першого тарифного розряду від мінімальної заробітної плати (наявність чого в цілому абсурдно) аж на 28 грн. З таким же успіхом уряд міг піти ще далі: задекларувати 12-етапне збільшення окладу працівника першого тарифного розряду, правда, всього лише на 3 грн. у місяць.

Міністр фінансів Федір Ярошенко з пафосом заявляє про те, що на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у 2012 році спрямують 30,2 млрд. грн. Якщо порівнювати з обсягом грошей, виділених на ці цілі минулого року, то зростання складе 2,6 млрд. грн. Таким чином, з урахуванням інфляції, фінансування зазначених програм навіть скоротиться (!).

Але головним нововведенням бюджету-2012 в частині соціальних витрат стала норма, яка встановлює, що незалежно від наявності закону та/або судового рішення щодо права на отримання будь-якої соціальної допомоги, виплати держава буде здійснювати тільки у випадку наявності грошей. Дана норма була б підтримана суспільством, якби вона була справедливо імплементована на практиці. Насправді уряд провів макроекономічну аферу. Він суттєво знизив податки на бізнес (при цьому без будь-яких гарантій з боку бізнесу, що ці гроші підуть на інвестиції), збільшив капітальні витрати, які більшою мірою розкрадаються, а потім констатував - грошей на соцвиплати в бюджеті немає.

Таким чином, уряд успішно маніпулює настроями виборців. Але те, що соціальні стандарти з кожним роком стають вищими, зовсім не означає поліпшення рівня життя громадян України, оскільки приріст у гаманці найчастіше нижчий, ніж індекс інфляції. В кінцевому підсумку, добробут співвітчизників практично не міцніє, що вкрай дивно на фоні 5% зростання економіки. Ніякого прогресу немає і в питанні підвищення якості надаваних державних послуг: медичне обслуговування постійно погіршується, освіта також залишає бажати кращого. Але це все дрібниці. Головне, що риторика провладної команди не перестає тішити наші вуха і дивувати наш розум...

Вікторія Буряк (для УНІАН)

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