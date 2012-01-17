Клименко доручив активізувати роботу з перереєстрації «спрощенців»

доручив регіональним підрозділам активізувати роботу з перереєстрації підприємців-«спрощенців».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ.

«Завтра починається останній тиждень з відведеного законом терміну. Ми з вами зобов`язані дати можливість вчасно подати заявки всім, хто бажає працювати на спрощеній системі оподаткування. Зараз це - наша пріоритетна задача», - зазначив О.КЛИМЕНКО.

Голова ДПСУ позитивно оцінив заходи щодо створення сприятливих умов для підприємців. Продовження робочого часу податкових інспекцій, розміщення бланків документів у відкритому доступі в мережі Інтернет та активна робота консультантів ДПС дозволили уникнути черг і організаційних незручностей, констатував керівник податкового відомства.

Він нагадав, що фахівці податкової служби прогнозують надходження найбільшої кількості заявок саме в останні дні реєстраційної кампанії. «Я прошу вас бути до цього готовими - при необхідності залучити додатковий персонал, ще раз публічно запросити підприємців у інспекції і т.д.», - підсумував О.КЛИМЕНКО.

Нагадаємо, реєстрація та перереєстрація підприємців, які бажають працювати на спрощеній системі оподаткування, здійснюється з 1 по 25 січня 2012 року.

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