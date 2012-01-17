Суд ЄврАзЕС розглядатиме економічні питання і сприятиме інтеграції держав

Мінськ.Суд Євразійського економічного співтовариства займатиметься розглядом економічних питань і сприятиме інтеграційному розвитку держав-членів ЄврАзЕС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це сьогодні, 17 січня, заявив на прес-конференції голова суду Євген СМИРНОВ.

«Суд ЄврАзЕС розглядатиме спори, як у рамках ЄврАзЕС, так і Митного союзу та Єдиного економічного простору. При цьому, спори в рамках Митного союзу розглядатимуться лише суддями від держав-учасниць Митного союзу», - сказав голова суду ЄврАзЕС.

Він зазначив, що попередньо економічні спори розглядатимуться Комісією Митного союзу.

«І якщо там не буде якогось консенсусу або не буде ухвалено рішення, то спори розглядатимуться Судом ЄврАзЕС. Суд уже готовий розглядати будь-які позови, заяви, клопотання, запити не лише держав і органів міждержутворень, але й суб`єктів господарювання, причому як країн-членів Митного союзу, так і будь-якої іншої країни. Але, думаю, в повному складі будемо готові розглядати заяви через місяць», - сказав Є.СМИРНОВ.

Він повідомив, що суд складається з 10 суддів – по два від кожної держави-учасниці ЄврАзЕС (Білорусі, Росії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану). Шість із них уже прибули для роботи в Мінську, вирішуються питання з їх акредитацією та проживанням у Білорусі.

Довідка УНІАН. За рішенням глав держав-учасниць ЄврАзЕС, міжнародний судовий орган – суд ЄврАзЕС почав свою роботу з 1 січня 2012 року. Формально, суд ЄврАзЕС було створено в 2000 році з підписанням Договору про заснування Євразійського економічного співтовариства. До 1 січня 2012 року функції суду ЄврАзЕС здійснював Економічний суд СНД. Але на відміну від рішень Економічного суду СНД, що носять рекомендаційний характер, рішення суду ЄврАзЕС будуть обов`язковими для виконання сторонами спору.

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