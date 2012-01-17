Зростання ВВП України у 2011 році склало 5,2%, уточнює прес-служба уряду
19:05, 17 січня 2012Фінанси
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У 2011 році зростання ВВП України становило 5,2%, уточнюють у прес-службі уряди.
У прес-службі УНІАН відзначили, що на брифінгу в Хмельницькому прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ помилково назвав цифру зростання ВВП у 5,3%.
Нагадаємо, НБУ прогнозував зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2011 року на рівні 5%.
Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2011 рік був розрахований, виходячи зі зростання ВВП на рівні 4,5%, інфляція – 8,9% (грудень до грудня попереднього року).
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