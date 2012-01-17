Зростання ВВП України у 2011 році склало 5,2%, уточнює прес-служба уряду

У 2011 році зростання ВВП України становило 5,2%, уточнюють у прес-службі уряди.

У прес-службі УНІАН відзначили, що на брифінгу в Хмельницькому прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ помилково назвав цифру зростання ВВП у 5,3%.

Нагадаємо, НБУ прогнозував зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2011 року на рівні 5%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2011 рік був розрахований, виходячи зі зростання ВВП на рівні 4,5%, інфляція – 8,9% (грудень до грудня попереднього року).

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