СБ: країнам, що розвиваються, варто підготуватися до подальших шоків...

Світовий банк (СБ) переглянув у бік пониження свій прогноз щодо зростання економіки держав, що розвиваються, у 2012 році до 5,4% з 6,2%, що очікувалися банком у червні минулого року, а також прогноз щодо зростання ВВП розвинених країн до 1,4% з 2,7%, повідомляється у доповіді "Глобальні економічні перспективи на 2012 рік" (Global Economic Prospects 2012).

При цьому прогноз щодо зростання світової економіки на поточний рік становить 2,5%, на наступний - 3,1%. "Країнам, що розвиваються, слід проаналізувати свої слабкі місця і підготуватися до подальших шоків, поки ще є час", - наводяться в документі слова головного економіста банку Джастіна Іфу Ліна (Justin Yifu Lin).

Як вважають аналітики СБ, у таких держав в даний час набагато менше фіскальних і монетарних можливостей для оперативного реагування на різке погіршення ситуації у світовій економіці, ніж в 2008-2009 роках. Як вважає директор з питань перспектив розвитку Світового банку Ханс Тіммер, державам, що розвиваються слід заздалегідь провести фінансування бюджетного дефіциту, зробити пріоритетними витрати на соціальний сектор та інфраструктуру, а також провести стрес-тести національних банків.

Перспективи держав з низьким і середнім рівнем доходу залишаються сприятливими, у той час як високорозвинені, та країни, що розвиваються, відчувають спад. Спреди їх держоблігацій збільшилися до еталонних паперів в середньому на 45 базисних пунктів, а притоки капіталу в такі держави склали у другому півріччі минулого року 170 мільярдів доларів проти 309 000 000 000 доларів за аналогічний період 2010 року.

"Посилення кризи не пощадить нікого. Розвинені країни та країни, що розвиваються, можуть відчути такий же сильний спад, як в 2008-2009 роках, а може бути, і сильніше", - вважає провідний автор доповіді Ендрю Бернс (Andrew Burns).

На думку його колег, уповільнення зростання світової економіки вже відчувається в зниженні обсягів міжнародної торгівлі і цін на сировинні товари. Світовий експорт в 2011 році виріс на 6,6%, в той час як роком раніше - на 12,4%. Прогноз зростання на поточний рік становить лише 4,7%. Ціни на енергію, метали і мінеральну сировину скоротилися в минулому році на 10, 25 і 19%, відповідно.

"Незважаючи на те, що світові ціни на продовольство також скоротилися за останні місяці на 14% з лютого 2011 року (коли було зафіксовано їх максимум), підтримка найбідніших держав, у тому числі регіону Африканського Рогу, залишається однією з ключових проблем", - зазначають автори доповіді.

ПРОГНОЗ ПО КРАЇНАХ

Що стосується окремих регіонів світу, то, за прогнозами експертів СБ, зростання ВВП держав Азіатсько-Тихоокеанського регіону, який в 2011 році склав приблизно 8,2%, сповільниться до 7,8% в поточному році з урахуванням жорсткого монетарного курсу влади Китаю, частка якого в сукупному ВВП регіону - близько 80%.

Зростання економіки Європи складе в поточному році 3,2%, що менше 5,3% за підсумками минулого року. "Інфляційні ризики, зменшення припливу капіталу в регіон через боргову кризу в єврозоні скоротять темпи зростання європейської економіки (у 2012 році)", - прогнозують автори доповіді. У 2013 році європейський ВВП зросте, за їхніми оцінками, на 4%.

Уповільнення темпів економічного розвитку (до 3,6% ВВП в 2012 році з 4,2% в 2011 році) не уникнути і Латинській Америці. Ключова економіка континенту, Бразилія, в поточному році зафіксує зростання на 3,4%, що практично вдвічі менше, ніж за підсумками 2010 року і приблизно на рівні 2011 року. Основні фактори такої динаміки - криза в єврозоні, зниження темпів зростання в Китаї і чутливість до світових цін на сировину.

Єдиним регіоном, темпи розвитку якого прискоряться в 2012 році, вважається Близький Схід і Північна Африка. Економічна активність в ряді держав, порушених подіями "арабської весни", помітно скоротилася в 2011 році, проте зліт світових цін на нафту дозволить у 2012 році зрости сукупного ВВП на 2,3% проти 1,7% за підсумками минулого року. У 2013 році збільшення показника очікується на рівні 3,2%. Між тим, експерти банку відзначають, що регіон зберігає сильну залежність від цін на "чорне золото", різке падіння яких призведе до аналогічного ефекту для темпів економічного розвитку, передає РІА "Новости".