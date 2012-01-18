Cкорочення органів контролю бізнесу продовжиться

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне продовжити скорочення органів, які контролюють бізнес.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Виявляється, незважаючи на рішучі кроки у сфері дерегулювання, досі 88 органів мають контрольні повноваження. Видають документи дозвільного характеру 37 органів… Видають і анулюють ліцензії 34 органи, а має право припиняти господарську діяльність 21 орган. Це абсолютно неприпустима ситуація», - сказав М.АЗАРОВ, звертаючись до голови Державної служби України з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва Михайла БРОДСЬКОГО.

Прем`єр підкреслив, що ситуація у цій сфері не влаштовує як уряд, так і бізнес.

Крім того, М.АЗАРОВ доручив першому віце-прем`єр-міністру, міністру економічного розвитку Андрію КЛЮЄВУ у поточному році «остаточно демонтувати» і ліквідовувати всі недоліки для забезпечення економічних свобод бізнесу.

Нагадаємо, в кінці грудня м.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ утворив Державну службу України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва і призначив її головою Михайла БРОДСЬКОГО.

Крім того, в Україні планують затвердити критерії оцінки ступеня ризику від здійснення підприємницької діяльності. Відповідний проект постанови Кабінету міністрів завізував урядовий уповноважений з питань дерегуляції господарської діяльності Михайло БРОДСЬКИЙ.