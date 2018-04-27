Мінфін розписав, як варто діяти податковій та митниці...

Міністерство фінансів України на своєму сайті оприлюднило інформацію про підсумкову роботу колегії відомства у 2011 році. Визначальним є те, що крім похвальних реляцій щодо зробленого окреслено основні проблеми перед державними фінансовими структурами (податкова, митниция, фінінспеція, держказначейство тощо), які слід вирішити у 2012 році. У документі виписано конкретні кількісні і номінальні показники, які вищевказаним службам необхідно досягти. Така інформація може стати орієнтовним форватером для платників податків, щоб (хоча б приблизно) орієнтуватись “камо грядеши”.

У порядку пріоритетності проблем, яку визначив сам Мінфін, його насамперед турбує, що у 2011 році Державною податковою службою, незважаючи на загальний підсумок роботи у 142,3 млрд. грн., що на 1% більше запланованого, ДПС не виконала індикативні показники з ряду податків. Так, надходження (сальдо) ПДВ з вироблених товарів у минулому році були на рівні 33,4 млрд. грн. замість запланованих 36,6 млрд. грн. Виконання плану збору акцизного податку становило 95,7%, що в номінальному вираженні складає 22,7 млрд. грн.

Не нова, але насущна проблема мінімізації бази оподаткування. Навіть після того, як приватні підприємці фактично виключені із можливих схем оптимізації податкових платежів, Мінфін визначає одною з основних проблем на 2012 рік “штучну” мінімізацію бази оподаткування. Незважаючи на всі вжиті заходи, схема використання фірм “одноденок”, “метеликів”, “податкових ям” залишається дієвим інструментом. Тільки тепер все здійснюється за обернено пропорційною формолою.

Раніше “метелики” використовувались для “надування” податкового кредиту з ПДВ і валових витрат за рахунок фіктивної або за завищеними цінами поставки товарів. Тепер товари не поставляються, а на такі фірми перераховується передплата, у підприємства-мінімізатора виникає кредиторська заборгованість, що дає можливість збільшити податковий кредит з ПДВ, а також включити цю суму у валові витрати. Очевидно, з “метелика” гроші виводяться... “І кінці у воду”. Наслідок - витрати бюджету з ПДВ і податку на прибуток.

Окремо прописано пункт боротьби у 2012 році із схемами мінімізації податків за допомогою підприємств, які ліквідовані. Підприємство-мінімізатор не включає до складу доходів безнадійну кредиторську заборгованість, яка залишається нестягнутою після ліквідації підприємства. За версією Мінфіну, завищуються витрати підприємства за рахунок безпідставного віднесення до складу витрат суми вартості товарів та послуг, отриманих у попередніх звітних періодах.

Списання податкового боргу також визначено серед проблемних питань на 2012 рік. За даними Мінфіну, за 11 місяців 2011 року сума списань склала 22 млрд. грн. (з них 16,5 млрд. грн. - податкові борги “Нафтогазу” і його структурних підрозділів) в порівнянні з 11,8 млрд. грн. у 2010 році. Відомство занепокоєне тим, що протягом 2011 року зросли обсяги сум списання податкового боргу, що пов`язано з донарахуванням податкових зобов`язань підприємствам, у яких відсутні активи.

Перейнялись у Мінфіні і тим, що українці стали менше вживати алкоголю. У 2011 році середньостатистичний українець випив 30,4 літра алкогольних напоїв, при чому цей показник у 2010 році був на рівні 37 літрів. Але це тільки за офіційною статистикою. За інформацією Інституту економіки та прогнозування, у 2011 році рівень тіньового обігу горілчаних виробів досяг 40%. Таким чином, умовні втрати акцизного податку складають 1,8 млрд. грн. Отже, Мінфін стурбований зовсім не тим, що за офіційною статистикою “нація тверезіє”, а тим, що фінансові потоки від продажу оковитої ідуть “на ліво”.

Вперше Мінфін відкрито заявив про проблему податкових авансових платежів. Раніше “злі язики” говорили про те, що ДПС виконує план з надходження до держбюджету тільки за рахунок наперед сплачених податків. Тепер сам Мінфін визнав це і зазначає, що протягом 2011 року значно зросли обсяги надміру сплачених сум податків та зборів до бюджету. За оперативними даними, на 1 січня 2012 року вони склали 14,4 млрд. грн. в порівнянні з 11,3 млрд. грн. на 1 січня 2011 року.

Головне фінансове відомство країни також занепокоєне тим, що протягом 2011 року збільшилась кількість звернень платників податків до суду за позовами до органів державної податкової служби. За 11 місяців 2011 року таких справ нараховувалось 42,1 тисячі на суму 88,2 млрд. грн. Правда, яким чином буде вирішуватись ця проблема, не вказується.

Між тим, для ДПС визначено конкретні завдання і кількісні критерії щодо результатів їх виконання. У 2012 році податкова має забезпечити надходження до державного бюджету на рівні не менше 166,5 млрд. грн., що на 24,2 млрд. грн. більше від суми надходжень у 2011 році. План надходжень на цей рік поквартально передбачає перерахування 37,8 млрд. грн., 40,5 млрд. грн., 42 млрд. грн., 46,6 млрд. грн., відповідно.

Мінфін визнає невідповідність фактично нарахованих та заявлених до відшкодування сум з макроекономічною ситуацією регіону, галузі та країни в цілому.

За рахунок виявлення та руйнування шахрайських схем із застосуванням «податкових ям» у 2012 році планується (як “індикатор успіху”) забезпечити додаткові надходження на рівні 4,6 млрд. грн. Зменшення кількості збиткових підприємств та обсягу втрат повинно принести у бюджет 2,7 млрд. грн., скорочення “тіньового обігу” підакцизних товарів - 1,1 млрд. грн., а легалізація виплати заробітної плати «в конвертах» та тіньової зайнятості населення - 4,1 млрд. грн.

ДПС повинна орієнтуватись на “залучення до оподаткування операцій з продажу нерухомого та рухомого майна”, а за рахунок “забезпечення клієнтоорієнтованої системи роботи з платниками податків” планується залучити додаткових надходжень на 3,2 млрд. грн. Є сподівання, що результат від створення Центрального офісу з обслуговування великих платників матеріалізується в надходження на суму не менше 150 млрд. грн.

Інша установа, яка забезпечує левову частку надходжень до держбюджету, - митниця, теж отримала “поради” Мінфіну. Стара як світ проблема, а точніше, проблема, яка, ймовірно, виникла відразу після створення митниці в Україні, - заниження митної вартості при імпорті. Мінфін відзначає, що митники стали менше коригувати вартість товарів, які завозяться в Україну (звичайно, у бік збільшення), а якщо корегували, то не на стільки активно, як у минулі роки. Недоотримання надходжень держбюджету в результаті таких дій оцінюється в 3,1 млрд. грн.

Як підтвердження насущності проблеми приводяться порівняльні показники про обсяги імпорту з Молдови, Казахстану і Польщі. Так, за даними вітчизняного Держстату, які, очевидно, грунтуються на даних митниці, у 2011 році обсяг імпорту з Польщі склав 2,6 млрд. дол. При цьому польське статистичне відомство вказує на те, що експорт з РП в Україну в 2011 році був на рівні 3,9 млрд. дол. Результат - митна вартість ввезених товарів була занижена на третину, або на 1,2 млрд. дол. Подібна ситуація із імпортом з Казахстану і Молдови. Там “розриви” становили 1 млрд. дол. і 19,2 млн. дол., відповідно.

Як незаперечний факт визнається поряд з легальним імпортом споживчих товарів і зростання обсягів “сірого” імпорту. Темпи реалізації в Україні цієї групи товарів є вищими за темпи їх імпорту в нашу країну.

Якщо митникам вдасться вирішити, або принаймні постаратися вирішити вказані проблеми, то вони зможуть забезпечити надходження в 2012 році до держбюджету на рівні 121,9 млрд. грн., що на 18,7 млрд. грн. більше показника 2011 року. Зокрема, протидія порушенням митних правил і упередження незаконного ввезення товарів на митну територію України повинні забезпечити додаткові надходження на 3,5 млрд. грн. Скорочення часу митного оформлення імпорту товарів до 4 годин (очевидно, мова йде про митні пункти пропуску на кордонах) і інші заходи спрощення процедур митного контролю повинні додатково принести в бюджет 1,7 млрд. грн.

Отже, пріоритети збільшення обсягів наповнення бюджету визначено, тепер справа “за малим” - їх реалізацією. Зважаючи на те, що зростання ВВП в Україні у 2012 році уряд прогнозує на рівні 3,9%, скоріш за все, збільшення податкових надходжень планується отримати не від економічного буму. Звичайно, чиновники неодноразово будуть повторювати мантру про боротьбу з тіньовою економікою, але новітня народна мудрість говорить, що збільшення податків забезпечується за рахунок зростання податкового навантаження на тих, хто і так їх справно платить. А, наприклад, боротьба з “лівою” горілкою - це швидше міф, ніж реальність. Бо, знову ж таки, новітня народна мудрість говорить, що цей бізнес прикривається з самих високих владних кабінетів.

Дмитро Бобесюк (УНІАН)