Торги доларом на міжбанку відкрилися триваючим зростанням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань, – 8,0520/8,0550 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2550/0,2554, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,2780/10,2840.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар піднялися – 1,2761/1,2763 (вівторок – 1,2750/1,2752).

У вівторок, 17 січня, Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією з валютної пари USD/UAH – 7,9810/7,9910.