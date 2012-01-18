Для пари євро/долар сьогодні актуальним буде діапазон 1,2600-1,2800 - експерт

На світових торгах в середу, 18 січня, для валютної пари євро/долар актуальним буде діапазон 1,2600-1,2800, для фунт/долара -1,5300-1,5500, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, з важливої статистики в США буде опублікований показник промислового виробництва. Ринок прогнозує зростання промвиробництва в грудні на 0,5%. Якщо показник виявиться нижче очікувань, то долар у середньостроковій перспективі буде втрачати в ціні за умови стабільної ситуації на фондових ринках.

У вівторок, 17 січня, євро зміг частково відіграти свої позиції в парі з доларом. Позитивна макроекономічна статистика підтримала «бичачі» настрої на світових фондових майданчиках, що призвело до розпродажу захисних доларових активів, відзначають аналітики.

Після публікації позитивної статистики з Китаю до рекордних з листопада 2011 року рівнів підвищилися курси австралійського і новозеландського доларів - до 1,0450 і 0,8030, відповідно, в парі з американським доларом. «Британець» у вівторок зріс до 1,5340. Пара долар/ієна продовжила рух біля позначки 76,50-76,80.