Міністр фінансів подав у відставку. Янукович прийняв

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прийняв заяву про відставку міністра фінансів Федора ЯРОШЕНКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

За їх даними, керівник Мінфіну звернувся до В.ЯНУКОВИЧА з проханням звільнити його з посади за власним бажанням під час сьогоднішньої зустрічі.

«Порадившись із прем’єр-міністром, я попросив Президента звільнити мене з посади міністра фінансів за власним бажанням. Глава держави підтримав мою пропозицію. Я написав заяву за власним бажанням», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО після завершення зустрічі.

При цьому він зазначив, що залишається прихильником реформаторського курсу глави держави.

Ф.ЯРОШЕНКО зауважив, що за час своєї роботи на посаді керівника Мінфіну доклав багато зусиль для того, щоб міністерство «було кращим» і працювало на виконання всіх реформаторських кроків, ініційованих Президентом. «Ми сформували нормальний міцний колектив. Я дуже радий, що міністерство потужно виконує всі завдання. Але, безумовно, завжди є проблеми. Я хотів би побажати новому міністру фінансів поменше допускати помилок і більш ефективно працювати», - сказав він.

Ф.ЯРОШЕНКО наголосив, що після «відновлення форми» проситиме Президента довірити йому роботу на тій ділянці, на якій той вважатиме за доцільне.

Як поінформували в прес-службі, під час зустрічі урядовець також доповів главі держави про стан фінансової системи України, про показники, з якими країна завершила 2011 рік, та плани на 2012-й.

Як повідомляв УНІАН, Ф.ЯРОШЕНКО обіймав посаду міністра фінансів з березня 2010 року.