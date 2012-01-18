Держподатслужба не продовжуватиме терміни для перереєстрації «спрощенців»

Державна податкова служба України не продовжуватиме терміни для перереєстрації підприємців-«спрощенців».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив голова відомства Олександр КЛИМЕНКО.

«Я вважаю, що у ті терміни підприємці зможуть виконати ту завдання без жодних проблем», - відзначив він, відповідаючи на запитання, чи буде продовжений термін перереєстрації з 25 січня до кінця першого кварталу.

Також він відзначив, що на сьогодні у кожній області працює група центрального апарату, яка відстежує черги підприємців на перереєстрацію. «Я заявляю: сьогодні немає черг, сьогодні немає перешкод для перереєстрації підприємців», - сказав О.КЛИМЕНКО.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 січня п.р. в Україні діє Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності».

Реєстрація і перереєстрація підприємців, які хочуть працювати на спрощеній системі оподаткування, здійснюється з 1 по 25 січня 2012 року.

Станом на 12 січня, до податкових органів України надійшло 343 тис. заяв від підприємців про перехід на нову модель спрощеної системи оподаткування. Черг або скарг від платників в інспекціях не зафіксовано, повідомляють в ДПСУ.