Торги доларом на міжбанку сьогодні закрилися зниженням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0520/8,0550, на 12:00 ціни знизилися до 8,0480/8,0510. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0450/8,0490 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2550/54, на час закриття ціни підвищилися до 0,2551/55. У Росії курс долар-рубль скоригувався, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 31,5275 (+0,0170).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,2735/1,2845. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,2780/10,2840, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,2935/10,3035. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH впали до 10,2850/10,2960.