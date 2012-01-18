Виконавча служба роз'яснює оформлення постанови про арешт банківського рахунку

Постанова державного виконавця про арешт коштів боржника на банківських рахунках має бути завірена печаткою.

Про це йдеться в розпорядженні листі Державної виконавчої служби від 27 грудня 2011 року, що є в розпорядженні УНІАН, у відповідь на звернення Національного банку України щодо оформлення постанов про арешт коштів.

«...Постанова державного виконавця про арешт коштів та інших цінностей боржника, що знаходяться на рахунках і вкладах або на зберіганні в банках чи інших фінансових установах, має завірятися печаткою», - сказано в документі з посиланням на чинне законодавство.

У листі НБУ від 13 січня 2012 року вказується, що запит у Виконавчу службу був направлений у зв`язку із зверненнями банків стосовно надходжень на виконання від органів державної виконавчої служби постанов про арешт коштів, на яких відсутнє печатка.