«Вперед!» заявляє про наявність проблем при перереєстрації "спрощенців"

Заступник керівника Хмельницької обласної організації Громадського руху «Вперед!», голова громадської організації «Підприємці Поділля» Галина КУЛИК заявляє про наявність проблем у підприємців при перереєстрації для роботи на спрощеній системі оподаткування.

Про це УНІАН повідомили у ВГО "Громадський рух "Вперед!".

За її словами, щоденні спілкування з підприємцями в рамках роботи роз`яснювальної кампанії щодо нового Податкового кодексу підтверджують наявність багатьох проблем.

«Проблеми у підприємців-«спрощенців» починаються з виборц групи, оскільки Податковий кодекс хоча й містить нібито чіткі критерії «єдинщиків» 1-4 груп, однак існує багато нюансів, яких підприємці часто не знають», - каже вона.

Г.Кулик відзначає, що в деяких регіонах у податкових органах відмовляються реєструвати «спрощенців» першої групи, яка передбачає обмеження річного доходу підприємців до 150 тис. грн.

Вона наполягає на необхідності проводити роз`яснювальну кампанію на державному рівні, щоб підприємці змогли одержати відповіді на свої запитання, а податкові органи не створювали додаткових проблем.

Нагадаємо, раніше прес-служба Мінфіну поширила заяву, в якій наголошувалося на відсутності проблем з реєстрацією підприємців-«спрощенців». На підтвердження такої позиції приводилася стаття 291 Податкового кодексу України, де визначено критерії для платників єдиного податку 1-4 груп. Крім того, підприємцям, які зіткнулися з неможливістю купити книги обліку доходів і витрат і порядків їх ведення, в Мінфіні радять роздрукувати їх самостійно з сайту, оскільки наказом цього органу від 15 грудня 2011 № 637 встановлюються тільки вимоги щодо форми книг і порядку їх ведення і не передбачається порядок їх виготовлення.