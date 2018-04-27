Хорошковський замість Ярошенка, або Я. Кабмін під вибори чищу?..

Дії влади, як би вона не вправлялася в хитромудрих рухах, залишаються прогнозованими і цілком зрозумілими – почалася підготовка до виборів. Про це свідчать події 18 січня. Все почалося з відставки міністра фінансів Федора Ярошенка. Це була перша цього року гучна кадрова "втрата" Кабміну, яка, цілком можливо, запустить серію звільнень, яких очікували ще наприкінці минулого року, в день розширеного засідання Кабміну за участю Президента, напередодні ухвалення бюджету у Верховній Раді.

Не менш несподіваним було призначення глави СБУ Валерія Хорошковського на посаду, що звільнилася.

Скидається на те, що щось усередині міцної владної команди таки «розпаялося» і «скутий одним ланцюгом, спаяний однією метою» Кабмін почав втрачати ланки. І це напередодні масштабної парламентської кампанії, коли крісло головного «куратора» і «стрілочника» державних фінансових потоків вагоме як ніколи...

Втім, важко однозначно сказати, стала відставка Федора Ярошенка відлунням майбутніх виборів до Ради чи якихось колишніх проблем і суперечностей між різними групами впливу у владі. Щось подібне можна сказати і про призначення Хорошковського. Як мінімум серед аналітиків викликає подив "дефіцит" професійних фінансистів, на думку про який наштовхує міністр фінансист-силовик. Причому, судячи з трудової біографії, який не має ні спеціальної фінансової освіти, ані досвіду роботи у фінансовій системі країни (максимум - згадується його дворічне керівництво Міністерством економіки). Тим паче з урахуванням того, що у світі тільки й говорять про хвилі фінансової кризи, а Україна у цій сфері не може похвалитися особливою стабільністю. "Глибокодумні" експерти навіть примудрилися вчути у цьому призначенні "запах газу", яким, до речі, оповита діяльність Хорошковського, зокрема на посаді голови Держмитниці. Втім, наразі аналітики ще самі не повною мірою усвідомили глобальність і наслідки далекосяжних змін.

Раніше Віктор Янукович не раз підтверджував свої наміри провести ротації в уряді, як і серед губернаторів (прогнозували відставку керівників Львівської, Тернопільської, Одеської і Запорізької областей). Проте все залишалося на рівні риторики. А 18 січня розмови трансформувалися у вчинки - він прийняв відставку міністра фінансів Федора Ярошенка, який обіймав цю посаду з березня 2010 року.

Заяву про звільнення за власним бажанням Ф.Ярошенко подав Президентові під час особистої зустрічі, після розмови з прем`єр-міністром. «Я хотів би побажати новому міністрові фінансів трохи менше допускати помилок і якомога ефективніше працювати», - сказав Ф.Ярошенко наостанок. Основна причина звільнення, мабуть, втрата «форми» тепер уже екс-міністром. Принаймні він сказав, що після її «відновлення» проситиме Президента довірити йому роботу на тій ділянці, на якій той вважатиме за доцільне.

Ф.Ярошенка давно називали претендентом номер один на виліт. Серед членів Кабміну у числі вірогідних кандидатів на звільнення також фігурували міністр екології Микола Злочевський, міністр оборони Михайло Єжель, міністр освіти Дмитро Табачник і глава Мінохоронздоров`я Олександр Аніщенко. Що ж, прогноз щодо першої кандидатури виявився реалістичним. І не дивно. Ще в жовтні минулого року в Міністерстві фінансів проводилася комплексна перевірка. У відомстві її назвали плановою, але активно мусувалися чутки, що Президент просто шукає привід звільнити міністра фінансів. Пов`язували все з активною позицією Адміністрації Президента реформувати цю сферу – звести воєдино Мінфін, податкову і митницю. Реструктуризоване відомство, як уже тоді говорили, повинен очолити глава СБУ Валерій Хорошковський. Чимало ЗМІ, посилаючись на свої джерела, писали, що в мінфінівській справі не останню роль відіграє особиста неприязнь В.Януковича до Ф.Ярошенка. Сам же Президент не раз вуалював свої «кадрові» наміри тим, що чиновники, котрі відхилилися від курсу реформ, які зараз взяла за основу провладна команда і які фактично ніяк не можуть зрушити з місця, повинні піти. Але сильне рішення все ніяк не приймалося. Це можна пов`язати з внутрішньою боротьбою і конфліктами всередині Партії регіонів. Просто фінансово-промислові групи, на яких в принципі й тримається ПР, зайняті дерибаном ринку, а це у свою чергу і означає кадри, тобто їх зміну. В будь-якому разі у крісло сідає тільки свій. Про кандидатуру можна судити залежно від того, на чиїй території з угруповань знаходиться це крісло. І тепер у нас є така можливість.

Голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко вважає, що відставка Ф.Ярошенка є «початком ланцюгової реакції, зокрема, проблеми суперечностей всередині влади». «Це формальний наслідок цих бюджетних суперечностей, але за цим стоїть боротьба за посаду міністра фінансів і контроль над бюджетними потоками», - сказав він. За його словами, від того, кого буде призначено на посаду міністра фінансів України, залежить, як далі розвиватимуться процеси у владі.

Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала відзначив, що оскільки Ф.Ярошенко був креатурою М.Азарова, то його звільнення з посади стало «ударом» по прем`єр-міністрові. «Якщо наступники (Ф.Ярошенка) будуть представниками інших груп впливу, щоб збалансувати це звільнення, то тоді можна говорити про ротацію і про те, що Президент України ще не прийняв рішення поставити на ту чи іншу групу впливу у своєму оточенні, яка банкуватиме на виборах 2012 року», - сказав В.Бала.

На фінансовому ринку Ф.Ярошенка називають «чистим технарем». «..Його не можна порівняти навіть з Уманським (Ігор Уманський - колишній в.о. міністра фінансів - ред.), не кажучи вже про Пинзеника (Віктор Пинзеник - міністр фінансів в уряді Юлії Тимошенко - ред.). Його (Ярошенка) вельми нечасті заяви ніколи не проливали світло на внутрішні фінансові ситуації. Щодо останніх, то до нього претензій бути не може», - відзначив один з представників фінринку.

Тим часом міністр фінансів – суперзначуща посада. Це такий собі виконроб при прем`єр-міністрові. Або завідувач фінансового складу. Готували, судячи з розмов у кулуарах, на цю посаду і першого заступника глави Адміністрації Президента Ірину Акімову. Тобто всі фінансові потоки «гребе» під себе президентська команда.

А що стосується В.Хорошковського, то, як мовиться, від зміни доданків сума не змінюється. Українські фінанси і в цьому випадку потрапляють під повний контроль В.Януковича. А від цього, ясна річ, безпосередньо залежить «голосування» електорату. Іншими словами, судячи з усього, передвиборне гасло Партії регіонів «Будуємо нову країну» слід підкоректувати – «Будуємо нову поліційну державу»...

Президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах вважає, що досвід роботи В.Хорошковського на посаді голови СБУ позитивно позначиться на його роботі як міністра фінансів. «Думаю, що істотну позитивну роль зможе відіграти той факт, що у новопризначеного міністра є досвід роботи в СБУ, зокрема, з протидії корупції, тіньовим схемам, зловживанням під час проведення держзакупівель. Якщо він застосує ці знання і Міністерство фінансів чітко координуватиме цю роботу з правоохоронними та іншими спецорганами, тоді це дозволить серйозно поповнити бюджети всіх рівнів», - сказав А.Кінах.

Виникає логічне питання – а посада голови СБУ заважала продуктивно боротися з корупцією і тіньовими схемами?

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, банківської діяльності, податкової і митної політики Сергій Терьохін підкреслює, що ситуація, що склалася, - «проблема не економічна. Просто всередині регіональної корпорації (всередині Партії регіонів – ред.) відбулися певні рейдерські захоплення влади. Азаров грав свою роль доволі незалежну, він контролював касу держави - Мінфін і Казначейство, тобто структури, де витрачаються гроші. Що трапилося останнім часом - податкова перейшла під чітке керівництво сім`ї Януковича, НБУ - там же, тепер Хорошковський одержав Мінфін. До побачення, мені здається, потрібно передати Ахметову і компанії прем`єра, напевно Азарова буде звільнено зі своєї посади з якимсь жорстким формулюванням перед прийдешніми виборами».

Сам Микола Азаров поки що не коментував ситуацію з відставкою Ярошенка. Що цілком можна зрозуміти - відставка Ярошенка для всіх, у тому числі й для нього, справді була раптовою, хоч і очікуваною. Принаймні навіть у ЗМІ не було "зливів" на всілякі неназвані джерела про те, що "такий-то подав заяву..." Н.Азаров пообіцяв висловити думку з цього приводу 20 січня на прес-конференції.

До речі, про його відставку давно говорять. Але Президент назвав ці чутки «елементами української політики» в плані бажання ослабити владу. «Микола Янович важко, зі скрипом, із зауваженнями різними, що природно, але працює», - сказав В.Янукович.

Звичайно, претендентів на прем`єрське крісло багато, але звільнення М.Азарова порушить баланс інтересів тих-таки ФПГ. Зараз Партія регіонів активно готується до парламентських виборів, а звільнення прем`єра тягне за собою зміну лідера партії. До того ж не відомо, чи будуть під силу новому прем`єрові окрім посадових обов`язків ще й виборчі. Тобто час змінити «антикризовика», як називають М.Азарова на фінансовому ринку, ще не настав.

Та й він став цілком «своїм», українським, судячи з яскравих останніх заяв щодо газових переговорів, які "треба нарешті завершувати, тобто пора ж зупинитися, пора нам дати відповідь, чому наші люди повинні таку високу ціну платити», а також щодо дегустації сиру, який не хочуть пускати на свою територію росіяни - «я можу своїм російським партнерам сказати, що треба ще постаратися, щоб російські заводи виготовляли сири такої якості». Гра тіней та й годі.

Але початок кадровим пертурбаціям покладено, а значить, новини не за горами.

Нана Чорна (УНІАН)