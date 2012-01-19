Податківці Луганської області минулого року ліквідували 8 центрів конвертацій

Підрозділами податкової міліції Луганської області у 2011 році було припинено діяльність 8 центрів конвертацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації в Луганській області, в результаті заблоковано більш як 33 млн. грн. активів.

Згідно з повідомленням, щодо організаторів центрів конвертацій і фіктивних фірм, а також посадових осіб підприємств, які користувалися послугами подібних центрів, порушено 147 кримінальних справ.

Крім того, співробітниками податкової міліції припинено діяльність двох організованих злочинних груп, які надавали незаконні послуги з мінімізації податкових зобов`язань легальним платникам податків.