Компанія Kodak збанкрутувала. Боргів накопичилося на 6,8 млрд. дол.

Американська компанія Kodak, заснована 1880 року, подала позов про банкрутство до суду, попросивши владу захистити корпорацію від кредиторів.

Як повідомляє «Газета.ру», з посиланням на агентство Bloomberg, у Kodak нагромадилося 6,8 млрд. доларів боргів при загальному обсязі активів 5,1 млрд. доларів.

На початку тижня Kodak повідомила про отримання кредиту в 950 млн. доларів від Citigroup, який може допомогти компанії справитися із зобов`язаннями.

Експерти припускають, що для того, аби розплатитися з боргами, знаменитий виробник фототехніки продасть більшість патентів на власні товари конкурентам, включаючи Canon.

Акції Kodak за минулий рік впали на 91%.