У США знову розгорається "дефолтовий" скандал?

Палата представників конгресу США в середу відмовилася підвищувати стелю держборгу на $1,2 трлн, на чому наполягає президент Барак Обама, повідомляє Associated Press.

Підвищення межі держборгу необхідно для забезпечення функціонування уряду, а також для обслуговування державного боргу. Навіть одноденне зволікання виплат за держборгом фактично означає оголошення дефолту, що, e свою чергу, загрожує світовій економіці непередбачуваними наслідками.

Республіканці, які контролюють нижню палату конгресу, наполягають, що стелю держборгу продовжувати не можна, оскільки адміністрація Обами не здатна стримати зростання витрат держапарату.

Як повідомляв УНІАН, влітку минулого року, коли конгрес і Білий дім не могли домовитися про підйом стелі держборгу і виникла реальна загроза того, що США оголосять дефолт за своїми борговими зобов`язаннями, агентство Standard & Poor `s вперше знизило рейтинг США з ААА до АА+, що викликало паніку на фондових майданчиках.

Президент США вранці 2 серпня підписав прийнятий Конгресом закон про державний борг, що запобіг технічному дефолту, який міг би бути оголошений вже ввечері того ж дня.

Заради досягнення компромісу адміністрації США довелося відмовитися від своєї головної вимоги - ліквідації податкових пільг для найбагатших американців. Крім цього, республіканці домоглися скорочення держвитрат на загальну суму більш ніж 2,5 трлн. доларів. Проте Б.ОБАМА відстояв збереження обсягу видатків на соціальну сферу і зумів відсунути наступний термін підвищення стелі держборгу.

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