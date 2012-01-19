Лукашенко: введення єдиної валюти в ЄЕП - питання довгострокової перспективи

Мінськ.Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає введення єдиної валюти у рамках Єдиного економічного простору (ЄЕП) питанням довгострокової перспективи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це Президент Білорусі сказав в інтерв`ю провідним китайським ЗМІ напередодні 20-річчя встановлення дипломатичних відносин між Білоруссю і Китаєм, повідомляє прес-служба Президента Білорусі.

О. ЛУКАШЕНКО зазначив, що тема перспектив валютного регулювання не обговорювалася на вищому рівні.

«Ми ще дані питання не обговорювали. Ми не виключаємо, що може бути єдина валюта. Але це має бути нова валюта, як у Європейському союзі, якесь «євро», але ні тенге, ні білоруський рубль, ні російський, а щось у плані єдиної валюти. У першому наближенні, коли ми обговорювали це питання, ми про це говорили. І росіяни, і казахстанці, і ми сходимося на тому, що це нормально», - сказав білоруський президент.

Але він при цьому зазначив, що це питання довгострокової перспективи.

«Це остання стадія наших переговорів і нашого руху до більш тісного Євразійському союзу. Ми ще поки до цього не дійшли, для цього будуть потрібні роки», - заявив О. ЛУКАШЕНКО.

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