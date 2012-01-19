Торги доларом на міжбанку сьогодні відкрилися зниженням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,0470/8,0510 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2552/56, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,3370/10,3455. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2856/58 (середа - 1,2761/63).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.