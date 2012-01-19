Головою ДПС у Вінницькій області призначено Зленко

Наказом Державної податкової служби від 17 січня 2012 р. головою Державної податкової служби у Вінницькій області призначено Ірину ЗЛЕНКО.

Про це УНІАН повідомили в ДПС у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, 18 січня І.Зленко було представлено колективу податкової служби.

З жовтня 2011 року І. Зленко працювала головою комісії з реорганізації ДПА у Вінницькій області. До цього з 20 липня 2010 року вона була головою Державної податкової адміністрації в Сумській області.