Головою ДПС у Вінницькій області призначено Зленко
11:22, 19 січня 2012Фінанси
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Наказом Державної податкової служби від 17 січня 2012 р. головою Державної податкової служби у Вінницькій області призначено Ірину ЗЛЕНКО.
Про це УНІАН повідомили в ДПС у Вінницькій області.
Згідно з повідомленням, 18 січня І.Зленко було представлено колективу податкової служби.
З жовтня 2011 року І. Зленко працювала головою комісії з реорганізації ДПА у Вінницькій області. До цього з 20 липня 2010 року вона була головою Державної податкової адміністрації в Сумській області.
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