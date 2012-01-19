Долар на українському міжбанку продовжує дешевшати

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0470/8,0510, до 12:00 ціни впали - 8,0380/8,0430 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2552/0,2556, до 12:00 ціни залишилися на тому ж рівні. У Росії курс долар-рубель знизився і до 12:00 встановився на рівні 31,5050 (-0,0225).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2856/1,2858, змінюючись у доволі вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,3370/10,3455, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,3570/10,3695.